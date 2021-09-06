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شريهان تحيى ذكرى مثلها الأعلى

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شريهان تحيى ذكرى مثلها الأعلى شريهان تحيى ذكرى مثلها الأعلى

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حرصت الفنانة شريهان على إحياء الذكري السنوية لوفاة الفنان الراحل فؤاد المهندس، مشيرة إلى أنه مثلها الأعلى في المسرح والتلقائية.

وغردت «شريهان» عبر موقع «تويتر»: «رحلوا لكنهم لم يرحلوا مني.. مثلي الأعلى في المسرح والتلقائية أستاذي الأستاذ 6 سبتمبر 1924 فؤاد المهندس»

كان أحدث ظهور للفنانة شريهان مسرحية «كوكو شانيل» وقصة العمل مصممة الأزياء العالمية كوكو شانيل، صاحبة بيت «شانيل» للأزياء، وهي سيدة فرنسية من أشهر الشخصيات في العالم في مجال الموضة والأزياء.

ويشارك في المسرحية عدد كبير من النجوم منهم النجمة شريهان، وهاني عادل، وأيمن قيسون، وإنجي وجدان، وحنان يوسف، وتامر حبيب، وشارك آسر ياسين كضيف شرف، والعديد من النجوم، ومن تأليف وأغاني مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري، وبرعاية هيئة الترفية .

المصرى اليوم

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