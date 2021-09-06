أخبار عاجلة

الثقافة والأزمة الاقتصادية والزيادة السكانية والإرهاب أبرز التحديات الرئيسية -
عدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام المواطنة وسيادة القانون أهم المبادئ -
خارطـة طريـق وطنيـة طموحة وأداة مهمة لتطويـر الحقوق والحريات الأساسية -
تتضمن أول وثيقة متكاملـة للحقوق والحريات فـى مصـر «المصرى اليوم» تنشر أبرز ملامح «استراتيجية حقوق الإنسان» -
كوريا الشمالية تختبر صاروخ "كروز" والبنتاغون: تهديد كبير لجيرانها -
"تعليم الرياض" يحث الطلاب والطالبات على المشاركة في أولمبياد "إبداع 2022م" -
ضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. 224 وفاة بالمكسيك و67 حالة بباكستان -
في يوم واحد.. البرازيل تسجّل 10615 إصابة جديدة بكورونا و293 وفاة -
"التجارة" تسمح للمنشآت التجارية بالاستعانة بالمعلنين والتغطيات الميدانية -
أمطار ورياح.. هكذا يتوقّع "الحصيني" أجواء الساعات المقبلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أحمد كريمة يحدد شروط مساعدة المقبلين على الزواج

Print
أحمد كريمة يحدد شروط مساعدة المقبلين على الزواج أحمد كريمة يحدد شروط مساعدة المقبلين على الزواج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على إجازة دار الإفتاء إخراج الزكاة والصدقة للمقبلين على الزواج، قائلًا: «لا أعلق إيجابيًا أو سلبيًا على إجازات دار الإفتاء لأن على رأسها عالم جليل وزميل فاضل»، مشيرًا إلى أن مساعدة المقبلين على الزواج يمكن أن يتم ولكن بوجود ضوابط.

وأضاف «كريمة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الاثنين، أن أبرز هذه الضوابط أن يكون الشخص عاجزًا عن تدبير النفقات الضرورية وليست الكمالية، قائلًا: «غسالة عادية شعبية أما الإسراف والتبذير والأمور الخارجة عن الوسطية لا نشجعها».

وتابع، أن المقبل على الزواج يجب أن يتصف بأحد أمرين أما أن يكون مسكينًا وأن دخله لا يفي بمصروفاته وبالتالي فهو مسكين يستحق، وأما أن يكون غارمًا واحاطت الديون به ولا يستطيع السداد وبذلك يدخل في مصرف الغارمين، وبذلك يكون من الصدقات المفروضة، أما الصدقات التطوع لا مشكلة فيها

وأردف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: «النفقات الضرورية تكون بأجهزة محلية الصنع وليست مستوردة من الخارج».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

الثقافة والأزمة الاقتصادية والزيادة السكانية والإرهاب أبرز التحديات الرئيسية

الثقافة والأزمة الاقتصادية والزيادة السكانية والإرهاب أبرز التحديات الرئيسية

عدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام المواطنة وسيادة القانون أهم المبادئ

عدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام المواطنة وسيادة القانون أهم المبادئ

خارطـة طريـق وطنيـة طموحة وأداة مهمة لتطويـر الحقوق والحريات الأساسية

خارطـة طريـق وطنيـة طموحة وأداة مهمة لتطويـر الحقوق والحريات الأساسية