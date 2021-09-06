طارق شوقي: إنهاء تطعيم 1.6 مليون من العاملين في التعليم خلال أيام

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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن الدولة تدرك تأثير الانقطاع عن المدارس على التعليم، خصوصًا الأطفال الذين لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم.

وأضاف الدكتور طارق شوقى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بى سى مصر"، مساء الإثنين، أن من الضرورى تقليل الخسائر فى تعلم الأطفال، متابعًا: "لذلك نحاول تطعيم جميع العاملين فى المجال التعليمى ضد كورونا".

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمر منذ أسابيع بتطعيم جميع العاملين فى التربية والتعليم والجامعات ليكون العام الدراسى منتظم.

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من تطعيم 1.6 مليون خلال أيام، منوهًا بأن 95% من المعلمين سجلوا للحصول على لقاح كورونا، مقدمًا الشكر لوزارة الصحة على التعاون.