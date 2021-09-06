نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية لتغطيات المجاري المائية

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قام المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، نيابة عن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والمهندس حسن خطاب مدير عام إدارة الري وسامي هلال مدير عام التخطيط والمتابعة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة للمرور على مشروعات الخطة الاستثمارية لتغطيات المجاري المائية بالوحدات المحلية، في إطار توجيهات الدولة للمشروع القومي لتأهيل وتطهير وتبطين الترع .

تفقد نائب محافظ الإسماعيلية خلال الجولة، يرافقه رئيس مركز ومدينة القصاصين، أعمال التبطين بترعة الصندوق التابعة لمركز ومدينة القصاصين، كما تفقد ترعة المشغلة، ومصرف ام حبيب، ومصرف ابو سلطان بالمدخل الشرقى للوابورات استعدادا لادراجهم في الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢.

كما قام المهندس أحمد عصام يرافقه رئيس مركز ومدينة أبوصوير، بتفقد ومراجعة اماكن تغطية المساقى والخلجان للوقوف على مدى استحقاقها من عدمه، بقرى السبع ابار شرقية والسبع ابار غربية، والمحسمة الجديدة ومنطقة العنتبلي احد توابع مدينة أبوصوير. لإدراجها في خطة العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

وخلال الجولة أكد نائب المحافظ أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لحماية زراعتهم وتوفير كمية المياة اللازمة للزراعة وتحسين جوده المحصول مشيدا بالجهد المبذول من مديرية الري بالإسماعيلية لسرعة الأنجاز في حجم الأعمال، والعمل على قدم وساق، الذي يهدف إلى ترشيد استهلاك المياة وحمايتها من الهدر وعودة المياة لمنسوبها الطبيعي وحماية الأراضي الزراعية.