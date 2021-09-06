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حاولوا عبور الطريق الزراعي في طوخ .. مصرع ربة منزل وإصابة نجليها بحادث سيارة

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حاولوا عبور الطريق الزراعي في طوخ .. مصرع ربة منزل وإصابة نجليها بحادث سيارة حاولوا عبور الطريق الزراعي في طوخ .. مصرع ربة منزل وإصابة نجليها بحادث سيارة

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لقيت ربة منزل مصرعها وأصيبت نجلتها في اصطدام سيارة بهما أثناء عبورهم طريق اسكندرية الزراعي أمام مول العابد بدائرة مركز شرطة طوخ، وتم نقل جثة المتوفاة والطفلة لمستشفى طوخ، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة المرور بالقليوبية، بمصرع ربة منزل وإصابة نجلتها، اثر حادث تصادم سياره بهم، أثناء عبورهما طريق مصر اسكندرية الزراعى أمام مول العابد بدائرة مركز شرطة طوخ.

وجرى نقل جثة المتوفاه والطفله لمستشفى طوخ، وجارٍ رفع اثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها، وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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