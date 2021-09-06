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رغم «الفيروس».. تنجح في خفض معدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي

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رغم «الفيروس».. مصر تنجح في خفض معدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي رغم «الفيروس».. تنجح في خفض معدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي

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نجحت فى الحفاظ على معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزى، فى وقت تشهد فيه العديد من دول العالم موجة من ارتفاع التضخم، حيث وضعت الدولة فى الاعتبار تحقيق الاستقرار بأسعار السلع التى قد تشهد ارتفاعات فى بعض الأحيان، وتحديد الفائدة بما يتفق مع مستهدفات التضخم.

ونشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على نجاح مصر فى تحقيق خفض متتالٍ لمعدل التضخم للسنة الرابعة على التوالى، لتتصدر دول الأسواق الناشئة فى خفض معدلات التضخم، رغم أزمة كورونا وسيناريوهات ارتفاع التضخم العالمى.

وجاء فى التقرير أن مصر تعد الدولة الوحيدة التى تحقق خفضاً متتالياً لمعدل التضخم على مدار أربع سنوات، بمقدار 19 نقطة مئوية عام 2021/2020 مقارنة بعام 2017/2016.

وسجل معدل التضخم أفضل مستوى له منذ 15 عاماً بفضل السيطرة على أسعار الغذاء، فسجل 4.5% عام 2021/2020، مقارنة بـ5.7% عام 2020/2019، و13.9% عام 2019/2018، و20.9% عام 2018/2017.

وجاء تسجيل التغير السنوى لأسعار الغذاء معدلات سالبة فى 7 أشهر خلال 2021/2020، حيث سجلت انخفاضاً 0.3% فى إبريل 2021، و0.5% فى يناير وفبراير 2021، فيما سجلت انخفاضاً فى 2020 بنسبة 0.7% فى أكتوبر، و2.6% فى سبتمبر، و4.1% فى أغسطس، و1.5% فى يوليو.

ورصد التقرير معدل التضخم خلال أشهر عام 2021، حيث سجل 4.3% فى يناير، و4.5% فى كل من فبراير ومارس، و4.1% فى إبريل، و4.8% فى مايو، و4.9% فى يونيو، و5.4% فى يوليو.

وتم للمرة الأولى داخل التقرير نشر معدل التضخم العام للحضر بمحافظات الجمهورية، خلال يوليو 2021، حيث سجل 5% بالقاهرة والمنيا وشمال سيناء، و5.1% فى البحيرة وقنا، و5.5% بالإسكندرية والوادى الجديد، و4% فى البحر الأحمر وسوهاج، و4.2% ببورسعيد، و5.4% فى القليوبية، و4.4% فى جنوب سيناء.

وتوقع صندوق النقد الدولى أن يسجل معدل التضخم فى مصر 6،6% عام 2022/2021، و6،8% عام 2023/2022، و6،9% فى عامى 2024/2023 و2025/2024.

وأشاد البنك الدولى بخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة لتوفير السيولة وتمكين الأفراد من الحصول على الائتمان بشروط ميسرة لمواجهة آثار كورونا.

المصرى اليوم

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