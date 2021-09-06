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رئيس المكسيك يلًمح إلى استخدام أموال منصندوق النقد الدولي لسداد ديون بيميكس

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رئيس المكسيك يلًمح إلى استخدام أموال منصندوق النقد الدولي لسداد ديون بيميكس رئيس المكسيك يلًمح إلى استخدام أموال منصندوق النقد الدولي لسداد ديون بيميكس

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قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الاثنين إن حكومته تتصدى لعبء ديون شركة النفط المملوكة للدولة بتروليوس مكسيكانوس (بيميكس) ولًمح إلى أنه سيحاول استخدام أموال من صندوق النقد الدولي لعمل هذا.

وفي مؤتمر صحفي، سئل لوبيز أوبرادور كيف ستساعد حكومته بيميكس في الأشهر المقبلة فقال إنه "لا يمكنه أن يقول الكثير عن هذا الأمر" لأن عملية لإعادة تنظيم الشركة جارية.

ثم أدلى الرئيس بتعليقات بدا أنها تشير إلى تخصيص أكثر من 12 مليار دولار في حقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي للمكسيك مؤخرا، وهي أموال قال إنه يريد أن يستخدمها لسداد الدين.

وقال "تذكروا مبلغ 12.5 مليار دولار الذي وصل والذي يخص الخزانة العامة، نريد أن يُستخدم ذلك لسداد الدين لكن من غير الممكن إعطاء معلومات عن الموضوع بسبب المبادئ أو الأعراف المرعية."

وامتنعت وزارة المالية عن التعقيب بشأن ما إذا كانت المكسيك تعتزم استخدام أموال صندوق النقد لسداد دين بيميكس. ولم يرد مكتب الرئيس على طلب للتعقيب.

وبلغت ديون بيميكس المالية في نهاية الربع الثاني أكثر من 115 مليار دولار. ومن المنتظر أن تكشف عن مسودة ميزانية العام 2022 يوم الخميس. واحتوت الميزانية في السنوات القليلة الماضية على إعفاءات ضريبية لبيميكس.

ولم يكن لدى متحدث باسم الشركة تعقيب على تعليقات الرئيس.

المصرى اليوم

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