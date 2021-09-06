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«هآرتس» تكشف عن خطأ أمني فادح قد يكون سبب نجاح عملية الفرار من «جلبوع»

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«هآرتس» تكشف عن خطأ أمني فادح قد يكون سبب نجاح عملية الفرار من «جلبوع» «هآرتس» تكشف عن خطأ أمني فادح قد يكون سبب نجاح عملية الفرار من «جلبوع»

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قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن الخريطة الهندسية لسجن «جلبوع» العسكري الإسرائيلي الذي فر منه 6 أسرى فلسطينيين، سبق وأن تم نشرها بشكل علني على الإنترنت.

وذكرت الصحيفة أن الخريطة نشرها مكتب الهندسة الذي أشرف على تصاميم بناء السجن، مبينة أنها كانت متاحة لكل شخص أراد الاطلاع عليها، موضحة أنه لا يعرف في هذه المرحلة ما إذا كانت الخريطة قد ساعدت الأسرى على الهروب من السجن.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في مصلحة السجون قوله: «هذا خطأ أمني فادح من الدرجة الأولى».

وأكد أن نشر مخطط بناء سجن أمني هو فشل أمن معلومات لمصلحة السجون التي سمحت بحدوث ذلك.

هذا وقد أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الجيش بتعزيز تواجده على المعابر الحدودية ونقاط التماس، لمنع هروب الأسرى الفلسطينيين الذين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي فجر اليوم.

وتم استدعاء أعداد كبيرة من قوات الشرطة إلى المنطقة والاستعانة بطائرات مسيرة ومروحيات، للبحث عن الفارين.

ويعتقد أن الستة حفروا نفقا استخدموه للفرار من سجن جلبوع، وتم الإبلاغ عن اختفائهم حوالي الساعة 4 صباحا.

المصرى اليوم

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