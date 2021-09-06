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وزير الخارجية الإيطالي يزور نقطة حدودية بين باكستان وأفغانستان

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وزير الخارجية الإيطالي يزور نقطة حدودية بين باكستان وأفغانستان وزير الخارجية الإيطالي يزور نقطة حدودية بين باكستان وأفغانستان

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وصل وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو إلى إسلام أباد الاثنين، والذي سينتقل في وقت لاحق على متن طائرة مروحية لزيارة نقطة تورخان العسكرية الباكستانية على الحدود مع أفغانستان.

ومن المقرر أن يتلقى دي مايو إحاطة من جانب المسؤولين هناك عن عمليات العبور والتدابير التي أعدها الجانب الباكستاني على الحدود مع أفغانستان.

وتتضمن زيارة دي مايو لباكستان، وهي الأولى لوزير خارجية إيطالي لإسلام أباد منذ عام 2016، اجتماعات مع كل من رئيس الوزراء، عمران خان ووزير الخارجية مخدوم شاه محمود قريشي، يسبقها لقاء مع رئيس أركان الجيش الباكستاني.

المصرى اليوم

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