أحمد كريمة يحدد شروط مساعدة المقبلين على الزواج

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علّق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على إجازة دار الإفتاء إخراج الزكاة والصدقة للمقبلين على الزواج، قائلًا: «لا أعلق إيجابيًا أو سلبيًا على إجازات دار الإفتاء لأن على رأسها عالم جليل وزميل فاضل»، مشيرًا إلى أن مساعدة المقبلين على الزواج يمكن أن يتم ولكن بوجود ضوابط.

وأضاف «كريمة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN» الاثنين، أن أبرز هذه الضوابط أن يكون الشخص عاجزًا عن تدبير النفقات الضرورية وليست الكمالية، قائلًا: «غسالة عادية شعبية أما الإسراف والتبذير والأمور الخارجة عن الوسطية لا نشجعها».

وتابع، أن المقبل على الزواج يجب أن يتصف بأحد أمرين أما أن يكون مسكينًا وأن دخله لا يفي بمصروفاته وبالتالي فهو مسكين يستحق، وأما أن يكون غارمًا واحاطت الديون به ولا يستطيع السداد وبذلك يدخل في مصرف الغارمين، وبذلك يكون من الصدقات المفروضة، أما الصدقات التطوع لا مشكلة فيها.

وأردف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: «النفقات الضرورية تكون بأجهزة محلية الصنع وليست مستوردة من الخارج».