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استشاري: إصلاح العمليات الفاشلة من أصعب الجراحات

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استشاري: إصلاح العمليات الفاشلة من أصعب الجراحات استشاري: إصلاح العمليات الفاشلة من أصعب الجراحات

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحة السمنة، إن الوزن الكبير عقبة كبيرة صحية، وقد يعوق التنفس أثناء النوم، خلاف الشخير بسبب تراكم في الحلق، كما يؤثر على المفاصل.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميان رنا عرفة، وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن عملية تكميم المعدة تعتبر من العمليات السهلة التي من الممكن إجرائها بصورة محكمة وبسيطة، وتجرى من خلال المناظير الدقيقة الصغيرة عن طريق 3 فتحات صغيرة جدًا، في أطار الحفاظ على الشكل الجمالي للجسم.

وأضاف أن جراحات إصلاح العمليات الفاشلة تعد أصعب من عمليات جراحة السمنة، وفي حاجة إلى طبيب خبير وفريق ماهر، مشيرًا إلى أنه لا يتم إزالة الدهون أثناء عمليات جراحة السمنة، ولكن بعد إجراء العملية تختفي هذه الدهون بالتدريج.

المصرى اليوم

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