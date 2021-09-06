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التقى وزيرَي السياحة بالبلدَين وجرى استعراض المشروعات التنموية بالمملكة

كشفت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة عن أعداد السعوديين الذين زاروا مصر في شهر أغسطس؛ إذ أكد سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة أسامة نقلي، عقب لقائه أحمد الخطيب وزير السياحة، ومقابلة خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري، أن مصر استقبلت ما يزيد على 80 ألف سعودي في شهر أغسطس الماضي.

جاء ذلك في مداخلة مع قناة "إم بي سي مصر"، أشار خلالها "نقلي" إلى نتائج اجتماعه مع وزيرَي السياحة السعودي والمصري، موضحًا أنه جرى خلال اللقاء استعراض المشروعات التنموية التي تشهدها المملكة، ولاسيما في المجال السياحي.

فيما أشاد "الخطيب" بالعلاقات الثنائية بين المملكة ومصر، وأهمية تضافر الجهود لتعظيم الاستفادة من المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية، الذي جرى تدشينه على هامش انعقاد قمة "إنعاش السياحة" التي أقيمت في مايو الماضي بمدينة الرياض في إطار انعقاد الاجتماع الـ47 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط، التابعة لمنظمة السياحة العالمية.

وأكد سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة أن عدد السعوديين كان كبيرًا في شهر أغسطس، لافتًا إلى الإقبال غير العادي على زيارة مصر حتى أصبحت مصر المقصد السعودي دائمًا.

