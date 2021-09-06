الأردن يفوز على تونس .. ويتوج بكأس العرب للسيدات

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توج رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد والدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد العربي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للسيدات 2021 لكرة القدم، سمر نصار، منتخب الأردن بكأس بطولة العرب للسيدات في نسختها الثالثة التي اختتمت منافساتها اليوم الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة.

وتم تتويج المنتخب الأردني بلقب البطولة بعد الفوز الذي حققه على شقيقه المنتخب التونسي بهدف دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب المقاولون العرب، حيث تم تقليد المنتخب التونسي بميداليات المركز الثاني للبطولة.

وعودة إلى مجريات المباراة الختامية فقد شهد اللقاء مستوى متقدمًا من كلا الفريقين حيث اعتمد المنتخب الأردني على سرعة لاعباته ميساء جبارة وشهناز جبريل وروزبهان فريج فيما ارتكزت لاعبات تونس على على عددٍ من اللاعبات اللواتي تميزن في الهجوم والتمرير السريع أمثال غادة عيادي وابتسام محمد وسامية العوني.

وسجلت للمنتخب الأردني ميساء جبارة هدف المباراة الوحيد.