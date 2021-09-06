"السمان" اختصاصي الأطفال كيف حقق حلمه بحفظ القرآن الكريم "عن بعد"؟

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قال لـ "سبق" إن خطوته القادمة هي الحصول على القراءات العشر

انضم لأكاديمية الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي لتعليم القرآن عن بعد التابعة لجمعية خيركم بجدة مطلع العام٢٠٢٠ وذلك لكي يحقق حلم الطفولة بالتشرف بإتمام حفظ كتاب الله ولاسيما أنه قد حفظ أجزاء منه في السنوات الماضية من عمره هكذا يسرد قصته مع القرآن إنه اختصاصي الأطفال أحمد رجب السمان- 37 عامًا بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز.

ويقول "السمان" لسبق : عرفت الأكاديمية عن طريق الشبكة العنكبوتية فالتحقت ببرنامج الحفظ المكثف لدى الشيخ الدكتور أحمد عمر – حفظه الله – وقد حفظت القرآن الكريم كاملاً برواية حفص والآن أقرأ على شيخي برواية شعبة ، وللقرآن تأثير كبير في كل نواحي حياتي إلى ما هو أفضل بفضل الله تعالى، ولن يعلم كلامي ويحس به إلا من جربه.

وقال "السمان" إن العديد من زملائه وأصدقائه تأثروا بانضمامه للأكاديمية فقرروا الالتحاق بها، فالعمل برأيه ليس حاجزًا أمام حفظ وتعلم كتاب الله فلكل إنسان هِمّة من الممكن أن تصل إلى عنان السماء إن نوى واستعان بالله فيما أوضح أن لكل إنسان أولويات وترتيب من حيث الأهمية وأن حفظ كتاب الله يجب أن يأتي في المرتبة الأولى.

وأكد "السمان" في الختام أن خطوته القادمة بعون الله هي الحصول على القراءات العشر، مقدمًا شكره بعد المولى عز وجل لجمعية خيركم على ما تبذله من جهود في تعليم كتاب الله الكريم، وخص بالشكر الدكتور أحمد عمر والشيخ أحمد عبد العال.