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سيف زاهر يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل إقالة حسام البدري

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سيف زاهر يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل إقالة حسام البدري سيف زاهر يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل إقالة حسام البدري

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أكد الإعلامي سيف زاهر، أن قرار اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بإقالة الجهاز الفني والإداري للمنتخب، بقيادة حسام البدري جاء في ضوء النتائج التي حققها الوطني على الأرض، حيث كان آداء «الفراعنة» يوم أمس أمام الجابون صعبًا للغاية.

تابع زاهر في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، أن المباريات الودية تشهد بعض الضغوط الكروية بسبب الدوري والجدول المزدحم لكن الانتقاد للبدري هو أنه كان عليه أن يحدد متطلباته ويستعد بشكل كافي منذ البداية لأن فاتورة الآداء هو من سيتحملها في النهاية، وهو ماحدث بالفعل.

أضاف زاهر: « المنتخب الوطني المصري من المنتخبات المصنفة ذات الثقل وبالتالي فإن آداءه خيب الآمال وتسبب في حزن كبير في الشارع المصري، والإقالة لم تكن نتيجة ردة فعل غضب الشارع لكنها عن استحقاق بإمتياز، لأن الرؤية الفنية في المباريات الآخيرة لم تكن موفقة وهذا ما رصده اتحاد الكرة خاصةً في المباريات الأخيرة».

حول ماجرى في الساعات الأخيرة، كشف الإعلامي أن: «الاتحاد طلب من كابتن حسام البدري الاستقالة لكنه رفض، ليس تعنتًا لكنه قد يكون رفض أن يعتقد البعض أنه يهرب من المسؤولية أو قد يكون نتيجة أسباب تعاقدية، ولكن في النهاية تمت الاقالة».

«كلمة أخيرة» يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

المصرى اليوم

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