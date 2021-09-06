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أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، عن تعاقد الأهلي مع اللاعب مصطفى البدري مهاجم فريق الإنتاج الحربي لمدة خمس سنوات قادمة.

وأضاف أن انضمام مصطفي البدري يأتي وفقًا لرؤية الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم ولجنة التخطيط، وبالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.

وأوضح أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع مسؤولي الإنتاج الحربي، في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين على أن ينضم اللاعب لتدريبات الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.