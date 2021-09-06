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أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، عن تعاقد الأهلي مع اللاعب مصطفى البدري مهاجم فريق الإنتاج الحربي لمدة خمس سنوات قادمة.
وأضاف أن انضمام مصطفي البدري يأتي وفقًا لرؤية الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم ولجنة التخطيط، وبالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.
وأوضح أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع مسؤولي الإنتاج الحربي، في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين على أن ينضم اللاعب لتدريبات الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.