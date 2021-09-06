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محافظ مطروح يشارك فى ماراثون للدراجات

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محافظ مطروح يشارك فى ماراثون للدراجات محافظ مطروح يشارك فى ماراثون للدراجات

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شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم الاثنين، في فاعليات مهرجان ماراثون الدراجات بمحافظة مطروح تحت شعار «دراجتك صحتك» الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بكورنيش مدينة مرسى مطروح من منطقة الشراع حتى كوبرى روميل والعودة لمسافة 3،8 كم.


وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على إقامة المبادرات والأنشطة الرياضية التي يشارك بها الشباب، مشيدا بحرص الشباب على المشاركة وإدراكهم أهمية ممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية مع الترحيب بإقامة المزيد من الماراثونات والمهرجانات والسباقات الرياضية التي تساعد على خلق جيل واعي من الشباب.


فى نهاية المهرجان أهدى وكيل وزارة الشباب والرياضة، نسخة من المصحف الشريف للواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديرا لدعمه الدائم للشباب والرياضة وحرصه على مشاركة الشباب في المهرجان الرياضى.

المصرى اليوم

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