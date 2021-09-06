«عرش هاميلتون» يتزلزل بسبب «فيرستابن» بعد سنوات من العزف المنفرد

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ودع البريطالي لويس هاميلتون، حامل لقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1 المضمار في زاندفورت وهو يعاني عقب هزيمته أمام السائق الهولندي ماكس فيرستابن في سباق جائزة هولندا الكبري.

من جانبه، هاميلتون سائق مرسيدس الفائز بلقب بطولة العالم 7 مرات من قبل: «علينا أن نقوم بشيء ما للاستمرار في مجاراتهم».



ويدخل هاميلتون سباق جائزة إيطاليا الكبرى الأسبوع المقبل رافعا شعار لا بديل عن الفوز بعد أن تحول تفوقه بفارق 8 نقاط في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين إلى تأخر بفارق 3 نقاط.

أصبح فيرستابن سائق ريد بول أول سائق هولندي يتوج بلقب سباق جائزة هولندا الكبرى، حيث تلقى استقبالا حافلا عقب فوزه أمام جماهير بلاده.

وقال السائق الهولندي: «من المذهل الفوز هنا ومن الرائع اقتناص صدارة الترتيب العام لفئة السائقين مجددا».

وأضاف: «بالتأكيد التوقعات كانت عالية للغاية ولم يكن من السهل أبدا تحقيق ذلك لكن الجماهير بأكملها كانت رائعة وسعيد بالفوز هنا».

وأشار فيرستابن: «لدينا القدر الكافي من الاحترافية للتركيز على عملنا عندما نجلس داخل السيارة»، وذلك بعد عودة زاندفورت لاستضافة سباق فورمولا 1 بعد أكثر من 3 عقود من الغياب.

وبعد الحصول على مركز الانطلاق الأول 6 مرات في آخر 7 سباقات بجانب الفوز بـ 7 سباقات هذا الموسم مقارنة بـ 4 سباقات لهاميلتون، بات فيرستابن السائق المهيمن في 2021 حتى برغم الملاحقة الشرسة من جانب منافسه البريطاني.

ولم يحظ هاميلتون بالمساعدة المتوقعة من جانب مرسيدس في توفير سبل المنافسة مع السائق الهولندي الذي يحلق عاليا هذا الموسم.

كما يواجه مرسيدس مشاكل داخلية، حيث بدا أن السائق الفنلندي فالتيري بوتاس رفض أوامر الفريق بالامتناع عن المنافسة على نقطة اللفة الأسرع، التي حصدها هاميلتون.

وقال بوتاس الذي تأكد رحيله عن مرسيدس العام المقبل: «كنت أضغط في اللفة الأولى ثم طلبوا مني أن أبطء من سرعتي في نهاية اللفة».

وأضاف: «كنت أدرك أن لويس أيضا سيتوقف، وكنت أعرف أيضا أنه من خلال زيادة السرعة في الجزء الأخير من جانبي فإنه (هاميلتون) سيحقق الفوز لذا لا مجال للدراما».