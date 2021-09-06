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بيج رامى يطير إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعداداً لمستر أولمبيا 2021

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بيج رامى يطير إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعداداً لمستر أولمبيا 2021 بيج رامى يطير إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعداداً لمستر أولمبيا 2021

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غادر اليوم الاثنين، البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير ببيج رامي نجم فريق ko Squad القاهرة، متوجهاً إلى نيويورك، استعداداً للمشاركة في بطولة مستر أولمبيا 2021 المقرر اقامتها في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية خلال الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر المقبل.

ويحمل البطل العالمي لقب البطولة التي توج بها لأول مرة في تاريخ وأفريقيا والعرب في نسختها الأخيرة التي اقيمت في شهر ديسمبر 2020، بعدما تغلب على البطل العالمي فيل هيث، وبراندون كاري، والإيراني هادي شوبان، وليام بوناك، وعد كبير من ابرز نجوم كمال الأجسام في العالم.

وتشهد نسخة العام الحالي من مستر أولمبيا مشاركة 4 مصريين دفعة واحدة لأول مرة في تاريخ أهم بطولات العالم واقواها في كمال الأجسام، حيث يشارك بيج رامي بصفته حامل اللقب في الوزن المفتوح، كما تأهل الثنائي محمد شعبان، وحسن مصطفى نجمي فريق ko Squad، بالإضافة غلى البطل المصري احمد الورداني الذي يشارك في فئة الـ212.

وتعقد الجماهير المصرية على ابطال مصر آمالاً عريضة في التتويج باللقب لرفع علم مصر عالياً في أهم محفل خاص برياضة كمال الأجسام في العالم.

المصرى اليوم

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