أخبار عاجلة

الثقافة والأزمة الاقتصادية والزيادة السكانية والإرهاب أبرز التحديات الرئيسية -
عدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام المواطنة وسيادة القانون أهم المبادئ -
خارطـة طريـق وطنيـة طموحة وأداة مهمة لتطويـر الحقوق والحريات الأساسية -
تتضمن أول وثيقة متكاملـة للحقوق والحريات فـى مصـر «المصرى اليوم» تنشر أبرز ملامح «استراتيجية حقوق الإنسان» -
كوريا الشمالية تختبر صاروخ "كروز" والبنتاغون: تهديد كبير لجيرانها -
"تعليم الرياض" يحث الطلاب والطالبات على المشاركة في أولمبياد "إبداع 2022م" -
ضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. 224 وفاة بالمكسيك و67 حالة بباكستان -
في يوم واحد.. البرازيل تسجّل 10615 إصابة جديدة بكورونا و293 وفاة -
"التجارة" تسمح للمنشآت التجارية بالاستعانة بالمعلنين والتغطيات الميدانية -
أمطار ورياح.. هكذا يتوقّع "الحصيني" أجواء الساعات المقبلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

وزير المالية: السجن 5 سنوات عقوبة البيع بدون فاتورة.. ونستهدف تحصيل تريليون جنيه ضرائب

Print
وزير المالية: السجن 5 سنوات عقوبة البيع بدون فاتورة.. ونستهدف تحصيل تريليون جنيه ضرائب وزير المالية: السجن 5 سنوات عقوبة البيع بدون فاتورة.. ونستهدف تحصيل تريليون جنيه ضرائب

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المستهدف في العالم المالي الحالي تحصيل تريليون جنيه من الضرائب.

وأضاف معيط، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» عبر شاشة صدى البلد، الإثنين، أن العاملين بالتسويق عبر الإنترنت يتهربون من سداد ضريبة القيمة المضافة، والمخالفون الذين لا يسددون ضريبة القيمة المضافة يتم إحالتهم للنيابة العامة.

وأكد الوزير أن البيع بدون فاتورة يعرض أصحاب الشركات لعقوبة تصل لـ5 سنوات سجن، مشيرا إلى أن الفواتير الإلكترونية تساهم في التصدي للتهرب الضريبي.

وتابع: «لن نفرض أي ضرائب جديدة على البورصة المصرية.. قمنا بعمل لائحة استرشادية لقانون البورصة الذي قد صدر منذ أكثر من عام».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الثقافة والأزمة الاقتصادية والزيادة السكانية والإرهاب أبرز التحديات الرئيسية

الثقافة والأزمة الاقتصادية والزيادة السكانية والإرهاب أبرز التحديات الرئيسية

عدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام المواطنة وسيادة القانون أهم المبادئ

عدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام المواطنة وسيادة القانون أهم المبادئ

خارطـة طريـق وطنيـة طموحة وأداة مهمة لتطويـر الحقوق والحريات الأساسية

خارطـة طريـق وطنيـة طموحة وأداة مهمة لتطويـر الحقوق والحريات الأساسية

تتضمن أول وثيقة متكاملـة للحقوق والحريات فـى مصـر «المصرى اليوم» تنشر أبرز ملامح «استراتيجية حقوق الإنسان»

تتضمن أول وثيقة متكاملـة للحقوق والحريات فـى مصـر «المصرى اليوم» تنشر أبرز ملامح «استراتيجية حقوق الإنسان»