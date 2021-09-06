★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تلقى محمود عبدالرحيم «جنش» حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أكثر من عرض من أندية الدوري الممتاز في الفترة الأخيرة، تمهيدًا للإنتقال لها، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن جنش، يفاضل بين 4 عروض تلقاها مؤخرًا من أندية بيراميدز وفاركو الاتحاد السكندري وفيوتشر اف سي، وذلك بعدما تأكد رحيله عن النادي، بسبب توتر العلاقة بينه وبين كارتيرون، بعد اعتراضه بطريقة غير لائقة على استبعاده من التشكيل الأساسي في مباراة سيراميكا كليوباترا، في بطولة الدوري، الأمر الذي جعل المدير الفني يستبعده حتى نهاية الموسم.

ومن المقرر أن يحسم الحارس صاحب ال33 عامًا وجهته المقبلة، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد دراسة جميع العروض المقدمة له لاختيار أفضلها.

ورفض كارتيرون، عقد جلسة مصالحة مع جنش، في الساعات الماضية، حيث أصر على رحيل الحارس، في الميركاتو الصيفي الجاري، مع الإبقاء على الثلاثي محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي، في صفوف الفريق الموسم المقبل.