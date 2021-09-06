بعد الإفراج عن نجل القذافي.. ماذا تبقى من عائلة العقيد؟

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بعد الحديث عن الافراج عن نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، الساعدي، بات الحديث عن لم شمل الأسرة، التي مزقتها الحرب عقب الاطاحة بالقذافي في عام 2011أدى سقوطه إلى مقتل ثلاثة من أبنائه، معتصم وسيف العرب وخميس، خلال الانتفاضة. وللقذافي له زوجتين الاولى كانت تعمل بالتدريس. ويقال إن الزوجين لم يلتقيا قبل الزواج. وقد أنجبا نجلا واحدا هو محمد. وانفصل الزوجان بعد ستة أشهر.



والزوجة الثانية، صفية فرقاش، أم ل 7 من أبنائه. وقد تبنى الزوجان ابن وابنة هما ميلاد وهناء التي لقيت حتفها أثناء القصف الامريكي على طرابلس عام 1986 ولم يتجاوز عمرها أربعة أعوام.

محمد القذافي، كان يرأس اللجنة الاولمبية الليبية ومقرها طرابلس. كما أنه رئيس مجلس ادارة الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تمتلك وتقوم بتشغيل اتصالات الهواتف المحمولة والاقمار الصناعية.

سيف الإسلام القذافي

حاصل على درجة الدكتوراه من كلية الاقتصاد بجامعة لندن. وكان يرأس مؤسسة القذافي للأعمال الخيرية والتنمية والتي تقوم بالتفاوض من أجل اطلاق سراح الرهائن المعتقلين من جانب مسلحين اسلاميين وخاصة في الفلبين.

في 2006 غادر ليبيا بعد انتقاد نظام القذافي غير أنه عاد لاحقا الى البلاد. يعتبر الوجه الحديث لليبيا، غير أنه أعلن في 2008 عدم رغبته في أن " يرث" الحكم من والده. ظهر في التلفزيون الليبي في أوج المظاهرات محذرا من اندلاع حرب أهلية.

قالت قوات المجلس الانتقالي في 2011 إنها اعتقلته لدى دخول قواتها الى العاصمة طرابلس، ولكنه ظهر لاحقا مؤكدا ان والده ما زال في العاصمة وانه سيدحر المعارضين.

ومنذ أسابيع ظهر في حديث صحفي لوسائل اعلام امريكية



الساعدي القذافي

متزوج من ابنة قائد عسكري. هو لاعب كرة قدم سابق، شارك لفترة قصيرة في الدوري الايطالي.

رأس الاتحاد الليبي لكرة القدم حيث احترف لفترة طويلة ككابتن للمنتخب، وبعد انهيار نظام حكم والده فر إلى النيجر التي منحته حق اللجوء السياسي.

معتصم القذافي

عقيد بالجيش الليبي.



هانيبال القذافي

كان يعمل لدى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري والمتخصصة في مجال صادرات النفط. أفادت مزاعم بتورطه في عدد من أحداث عنف. في 2005 اتهم بضرب صديقته في العاصمة الفرنسية باريس واعتقل في أحد فنادق جنيف بعد اتهام اثنين من مساعديه باساءة معاملتهما. و



وهانيبال القذافي (46 عاماً)، وهو متمرد غريب الأطوار، واجه نزاعات قانونية في فرنسا وسويسرا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لجأ أولاً إلى الجزائر قبل أن يتوجه إلى لبنان للانضمام إلى زوجته، وهي عارضة أزياء لبنانية. وقد اعتقل في 2015 وهو مسجون هناك منذ ذلك الحين.

سيف العرب القذافي

لا يعرف عنه الكثير. في 2008 نشرت صحيفة الديلي تليجراف أن الشرطة الالمانية صادرت سيارته الفيراري بسبب الضجيج الصادر عن العادم. ويقال إنه كان طالبا بجامعة ميونيخ في ذلك الوقت. قتل هو وطفلاه في إحدى غارات حلف الناتو على طرابلس.

خميس القذافي

ضابط بالشرطة و تلقى تدريبات عسكرية في روسيا

عائشة القذافي

عائشة، تعمل بالمحاماة. كانت قد انضمت الى فريق الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين. تزوجت من أحد أبناء عم القذافي في 2006.

ميلاد القذافي

ابن بالتبني. يحسب له انقاذ حياة القذافي أثناء القصف

زوجته الثانية صفية، فنفيت إلى سلطنة عُمان، حيث كانت تطالب بانتظام بالعودة إلى بلدها. لكنها لم تلق استجابة علي الرغم من نفوذ قبيلتها في برقة، وهي منطقة كبيرة تقع في شرق ليبيا. حسبما قالت وكالة الأنباء الفرنسية