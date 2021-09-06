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الناتو يعرب عن قلقه من مخازن الصواريخ النووية الصينية الجديدة

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الناتو يعرب عن قلقه من مخازن الصواريخ النووية الصينية الجديدة الناتو يعرب عن قلقه من مخازن الصواريخ النووية الصينية الجديدة

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أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج عن قلقه إزاء تشييد مخازن جديدة للصواريخ الصينية والتي يمكن أن تعزز بدرجة كبيرة قدرات بكين النووية.

وقال ستولتنبرج اليوم الاثنين في مؤتمر لحلف الناتو حول قضايا الحد من التسلح تم عقده في كوبنهاجن إن الصين تتوسع بشكل سريع في ترسانتها النووية بصنع رؤوس حربية أكثر ونظام توصيل أكثر تعقيدا، وذلك بطريقة غير مقيدة وغير شفافة.

وتابع ستولتنبرج «بوصفها قوة عالمية، الصين لديها مسؤوليات عالمية في الحد من التسلح»، وذلك في رسالة إلى القوى العظمى الاقتصادية التي ترفض حتى الآن الدخول في محادثات حول هذا الشأن.

وأضاف رئيس الوزراء النرويجي السابق إن «بكين ستستفيد من القيود المتبادلة والمزيد من الشفافية والقدرة على التنبؤ».

المصرى اليوم

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