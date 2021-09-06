أخبار عاجلة

الثقافة والأزمة الاقتصادية والزيادة السكانية والإرهاب أبرز التحديات الرئيسية -
عدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام المواطنة وسيادة القانون أهم المبادئ -
خارطـة طريـق وطنيـة طموحة وأداة مهمة لتطويـر الحقوق والحريات الأساسية -
تتضمن أول وثيقة متكاملـة للحقوق والحريات فـى مصـر «المصرى اليوم» تنشر أبرز ملامح «استراتيجية حقوق الإنسان» -
كوريا الشمالية تختبر صاروخ "كروز" والبنتاغون: تهديد كبير لجيرانها -
"تعليم الرياض" يحث الطلاب والطالبات على المشاركة في أولمبياد "إبداع 2022م" -
ضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. 224 وفاة بالمكسيك و67 حالة بباكستان -
في يوم واحد.. البرازيل تسجّل 10615 إصابة جديدة بكورونا و293 وفاة -
"التجارة" تسمح للمنشآت التجارية بالاستعانة بالمعلنين والتغطيات الميدانية -
أمطار ورياح.. هكذا يتوقّع "الحصيني" أجواء الساعات المقبلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

علامة تدل على إصابة المحصنين بكوفيد

Print
علامة تدل على إصابة المحصنين بكوفيد علامة تدل على إصابة المحصنين بكوفيد
وفقًا لبحث تم جمعه بواسطة تطبيق ZOE COVID Study البريطاني، هناك عرض واحد «فقط» من أعراض كورونا يتم الإبلاغ عنه، بشكل أكثر شيوعًا في أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل، وأشار الباحثون إلى أن العطس يعد العرض الوحيد، الذي تم الإبلاغ عنه بشكل أكثر شيوعًا في الأشخاص، الذين تم تطعيمهم بفيروس كورونا، ولكن على الرغم من ذلك، هناك انخفاض واضح في خطر إرسالهم إلى المستشفى، أو ظهور أعراض أخطر أو الاستمرار في المعاناة من أعراض طويلة الأمد.

ووفقًا لتقرير موقع «express»، يُظهر بحث جديد نُشر من تطبيق ZOE COVID Study، الذي يحلل الرؤى من ملايين المواطنين ببريطانيا، أن تناول جرعتين أو أكثر من لقاح كورونا، لا يقلل بشكل كبير من خطر إصابة الشخص بـ الفيروس فحسب، بل وجد أيضًا أنه يقلل شدة الإصابة إذا أصيب شخص ما.

كما يشير التقرير إلى أن الوفيات والحالات، ليست سوى جزء بسيط مما يمكن أن تكون عليه في السكان غير الملقحين، ومع ذلك، لا يزال بإمكان إصابة أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل، علاوة على ذلك، لا يزال من الممكن تجربة مجموعة الأعراض المرتبطة بفيروس كورونا.

ووجدت الأبحاث المنشورة في مجلة Lancet Infectious Diseases أن البالغين، الذين تلقوا لقاحًا مزدوجًا هم في الواقع أقل عرضة بنسبة 47٪ للإصابة بمتلازمة كوفيد الطويل، و التي تستمر أعراضه لمدة 12 أسبوعًا أو أكثر، ووفقًا لـ هيئة الصحة البريطانية NHS، لا يبدو أن فرص الإصابة بأعراض طويلة الأمد مرتبطة بمدى مرضك، عندما تصاب بـ كورونا لأول مرة، فالأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض خفيفة في البداية لا يزالون يعانون من مشاكل طويلة الأمد.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
بشأن فيروس كورونا .. الصحة تكشف أكبر خطر سيواجه المصريين الفترة المقبلة

بشأن فيروس كورونا .. الصحة تكشف أكبر خطر سيواجه المصريين الفترة المقبلة

الأردن تسجل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأردن تسجل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

كبير الأطباء : بايدن يعلن خطوات جديدة بشأن فيروس كورونا قبل اجتماع الأمم المتحدة

كبير الأطباء : بايدن يعلن خطوات جديدة بشأن فيروس كورونا قبل اجتماع الأمم المتحدة