أخبار عاجلة

الثقافة والأزمة الاقتصادية والزيادة السكانية والإرهاب أبرز التحديات الرئيسية -
عدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام المواطنة وسيادة القانون أهم المبادئ -
خارطـة طريـق وطنيـة طموحة وأداة مهمة لتطويـر الحقوق والحريات الأساسية -
تتضمن أول وثيقة متكاملـة للحقوق والحريات فـى مصـر «المصرى اليوم» تنشر أبرز ملامح «استراتيجية حقوق الإنسان» -
كوريا الشمالية تختبر صاروخ "كروز" والبنتاغون: تهديد كبير لجيرانها -
"تعليم الرياض" يحث الطلاب والطالبات على المشاركة في أولمبياد "إبداع 2022م" -
ضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. 224 وفاة بالمكسيك و67 حالة بباكستان -
في يوم واحد.. البرازيل تسجّل 10615 إصابة جديدة بكورونا و293 وفاة -
"التجارة" تسمح للمنشآت التجارية بالاستعانة بالمعلنين والتغطيات الميدانية -
أمطار ورياح.. هكذا يتوقّع "الحصيني" أجواء الساعات المقبلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

منتخب للرماية يشارك في البطولة الآسيوية في كازاخستان

Print
منتخب السعودية للرماية يشارك في البطولة الآسيوية في كازاخستان منتخب للرماية يشارك في البطولة الآسيوية في كازاخستان

منتخب السعودية للرماية يشارك في البطولة الآسيوية في كازاخستان

يشارك منتخب للرماية في أسلحة ضغط الهواء (بندقية ومسدس) في البطولة الآسيوية الرابعة عشرة التي ستقام بجمهورية كازاخستان خلال الفترة من 6-20 سبتمبر الجاري.

ويرأس وفد منتخب السعودية المشارك بالبطولة رئيس الاتحاد الأمير سعود بن خالد، ويرافق البعثة مستشار الاتحاد محمد الغامدي، والإداريان إبراهيم المطيري وخالد الحربي، وكل من: مدرب البندقية الوطني أحمد القيسي، ومدرب المسدس الكوري سونج لي.

ويمثل في منافسات المسدس الرماة (عطا الله العنزي وعقيل البدراني وسفر الدوسري)، وفي منافسات البندقية يمثل المنتخب الرماة (حسين الحربي ومسفر العماري وفايز العنزي).

من جهته، كشف رئيس البعثة رئيس الاتحاد عن أهمية مشاركة الأخضر السعودي في البطولة، مشيدًا بخبرة وإمكانيات لاعبي المنتخب السعودي الذين دائمًا ما يسعون لتقديم نتائج تليق بالرماية السعودية في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، بمتابعة واهتمام وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي، سائلاً الله التوفيق لرماة المنتخب في مشاركتهم الآسيوية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السودان يتوقع التوصل لاتفاق مع أرامكو السعودية لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية

السودان يتوقع التوصل لاتفاق مع أرامكو السعودية لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية

السعودية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تعلق على الكشف عن الوثائق المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر

السعودية تعلق على الكشف عن الوثائق المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر

وزير الخارجية: السعودية بعيدة كل البعد عن التورط في 11 سبتمبر

وزير الخارجية: السعودية بعيدة كل البعد عن التورط في 11 سبتمبر