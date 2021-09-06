أخبار عاجلة

الثقافة والأزمة الاقتصادية والزيادة السكانية والإرهاب أبرز التحديات الرئيسية -
عدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام المواطنة وسيادة القانون أهم المبادئ -
خارطـة طريـق وطنيـة طموحة وأداة مهمة لتطويـر الحقوق والحريات الأساسية -
تتضمن أول وثيقة متكاملـة للحقوق والحريات فـى مصـر «المصرى اليوم» تنشر أبرز ملامح «استراتيجية حقوق الإنسان» -
كوريا الشمالية تختبر صاروخ "كروز" والبنتاغون: تهديد كبير لجيرانها -
"تعليم الرياض" يحث الطلاب والطالبات على المشاركة في أولمبياد "إبداع 2022م" -
ضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. 224 وفاة بالمكسيك و67 حالة بباكستان -
في يوم واحد.. البرازيل تسجّل 10615 إصابة جديدة بكورونا و293 وفاة -
"التجارة" تسمح للمنشآت التجارية بالاستعانة بالمعلنين والتغطيات الميدانية -
أمطار ورياح.. هكذا يتوقّع "الحصيني" أجواء الساعات المقبلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

على مجمع السلطان قابوس .. الأخضر يختتم استعداده لمواجهة عمان

Print
أجرى لاعبو ومنسوبو فحص فيروس كوفيد-19

على مجمع السلطان قابوس .. الأخضر يختتم استعداده لمواجهة عمان

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب عمان مساء يوم غدٍ الثلاثاء على "ملعب مجمع السلطان قابوس"، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وبحضور ومتابعة ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، والدكتور خالد الثبيتي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أجرى "الأخضر" الحصة التدريبية على ملعب المباراة، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد". بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها أُجريت مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.


من جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب السعودي ظهر اليوم فحص فيروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكول الطبي الخاص بالمباريات الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) .

على مجمع السلطان قابوس .. الأخضر يختتم استعداده لمواجهة عمان

على مجمع السلطان قابوس .. الأخضر يختتم استعداده لمواجهة عمان

على مجمع السلطان قابوس .. الأخضر يختتم استعداده لمواجهة عمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تعديل مسار طائرة المنتخب الألماني

تعديل مسار طائرة المنتخب الألماني

بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

بمشاركة 30 لاعبة.. انطلاق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات في الخبر

بمشاركة 30 لاعبة.. انطلاق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات في الخبر