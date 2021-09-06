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.. سكان الراشدية والجعرانة بمكة يعيشون ليلتهم الثانية في ظلام حالك

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طالبوا بشكل عاجل من الجهة المختصة بضرورة إعادة التيار وتقديم حلول جذرية لعدم تكراره

بالفيديو.. سكان الراشدية والجعرانة بمكة يعيشون ليلتهم الثانية في ظلام حالك

اشتكى عددٌ من سكان الجعرانة والراشدية بمكة المكرمة من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي منذ مغرب أمس بسبب العطل الذي لحق بالمحطة المغذية لتلك الأحياء من جراء الأمطار التي هطلت عصر أمس.

وقال السكان في شكوى تلقتها "سبق" : "عشنا منذ مغرب أمس في ظلام حالك بسبب العطل الذي لحق بالمحطة المغذية للأحياء وبعض الأحياء المجاورة، من جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، وتسبب في عطل مستمر حتى هذه اللحظة".

وأشاروا إلى أن التيار عاد صبيحة اليوم ثم ما لبث ساعات حتى انقطع، وما زال منذ الساعة الثالثة عصرًا حتى الآن؛ لافتين إلى أنهم يخشون تلك الانقطاعات المتكررة في الكهرباء وما تسببه لهم ذلك من أضرار على مستوى تخزين الأغذية والأدوية ونحوها؛ فضلاً عن الحاجة الماسة إلى الكهرباء، خصوصًا في ظل تلقي أبنائهم لتعليمهم عن بعد في المرحلة الابتدائية.

وطالب السكان بشكل عاجل من الجهة المختصة بضرورة إعادة التيار الكهربائي لمنازلهم والعمل على حلول جذرية لضمان عدم تكراره مستقبلاً.

وكانت أحياء جعرانة والراشدية وبعض الأحياء المجاورة عاشت مساء أمس في ظلام دامس بسبب عطل في المحطة المغذية لتلك الأحياء من جراء الأمطار.

بالفيديو.. سكان الراشدية والجعرانة بمكة يعيشون ليلتهم الثانية في ظلام حالك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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