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محافظ كفر الشيخ يكرم أوائل الشهادات

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محافظ كفر الشيخ يكرم أوائل الشهادات محافظ كفر الشيخ يكرم أوائل الشهادات

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كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وطلاب الدمج في الثانوية العامة، كما كرم عدد من قيادات التعليم بالمحافظة. جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير عام التعليم العام، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، ورحاب رشاد، مدير إدارة التربية الخاصة، وتامر وهدان، مشرف امتحانات الثانوية العامة، وأعضاء اللجنة الثلاثية وسيم محمود، وعبدالرازق الصلاحي، ومحمد رمضان، والدكتور أمين إبراهيم، مدير مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات، ووائل لطفى مدير إدارة التعليم الثانوي، ومحمد الدفراوي، موجه عام التربية الاجتماعية.


قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يشيد بأسر الطلاب قبل الاشادة بأبنائهم على الدعم الذي قدموه لهم، ليواصلوا تفوقهم ويحتلون مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية أو المحافظة سواء في مدرسة المتفوقين، أو الثانوية العامة، أو الدبلومات الفنية، أو طلاب الدمج، موجهاً التحية لكل الأسر التي بذلت الكثير في سبيل الحرص على مواصلة لتعليم أبنائهم.


وأضاف محافظ كفر الشيخ، إنه يشيد بقيادات مديرية التربية والتعليم والتي تعمل بروح الفريق الواحد ،والتي تمكنت من ظهور عدد من القيادات من كافة الأعمار السنية من ذوي الخبرة ومن الشباب، ولا يكون الاعتماد على قيادة واحدة، موجهاً الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على النهج الذي تنتهجه في العمل سواء في المديرية والإدارات التعليمية، مشيداً بالقيادات الشابة.


كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من طلاب القسم العلمي علوم، آية محمد على سليمان، مدرسة الشهيد هشام بركات، وعمر محمد عبدالعزيز محمد زيادة، مدرسة الشهيد سلام الثانوية، ولبنى محمد عبدالله السيد، مدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية، ومن المكرمين علمي رياضيات، أحمد حسام عطية مدرسة فوه الثانوية، ومحمد ايهاب محمد محمد الزواوي، مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي، ومروان طارق فتحي، مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي، ومن طلاب القسم الأدبي، وفاء طلعت أبوالوفا صالح، مدرسة الخنساء الثانوية المشتركة، وعادل عمر بكر عبدالقادر، فصول الغنيمي الثانوية، وإيمان عبدالحميد على عبدالحميد، مدرسة العجوزين الثانوية المشتركة، ومن طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وعبدالرحمن السي عبدالعظيم بدوي، الثالث جمهوري، وإيهاب عبدالسلام موسى المتولي الثامن جمهوري، وأوائل الدمج منى على محمد عبدالدايم، مدرسة الملاحة، ومحمد عبدالكريم عبدالله، مدرسة النور للمكفوفين، وطلاب مدارس الدبلومات الفنية «تجاري» ساندي بسام حامد إبراهيم، ورنا عبدالله إبراهيم السيد.

المصرى اليوم

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