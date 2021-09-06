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ختام الأنشطة الصيفية للأطفال بثقافة القليوبية

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ختام الأنشطة الصيفية للأطفال بثقافة القليوبية ختام الأنشطة الصيفية للأطفال بثقافة القليوبية

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث نظم قصر ثقافة الطفل ببنها حفل ختام النشاط الصيفي للأطفال، تضمن عدد من الفقرات الفنية منها عزف على آلة الأورج، إلقاء شعر، إنشاد ديني، ورشة حكي بمسرح العرائس حول «التنمر»، إفتتاح معرض نتاج الورش التدريبية التي تم تنفيذها خلال الإجازة الصيفية، كما أعد بيت ثقافة سنديون ورشة إعادة تدوير لعمل أشكال فنية مختلفة باستخدام الخامات المتوفرة، بينما نفذت مكتبة بتمدة ورشة رسم حر للأطفال.

ناقش نادي الأدب بقصر ثقافة بنها المجموعة القصصية «فراغُ أبيضُ بحجمِ كائنٍ مختفٍ» للأديب فؤاد مرسي، ناقشها الشاعر د. محمد السيد إسماعيل، والروائي د. محمد عبدالباسط عيد، والروائي طارق عبدالوهاب، أدار اللقاء الشاعر مجدي أبوالخير، تضم المجموعة خمسة عشرة قصة قسمها الكاتب على أربعة أقسام «فراغ أول فراغ ثان فراغ ثالث وفراغ لا نهائي»، تحدث النقاد عن المجموعة باستفاضة واستمع الحضور لبعض النصوص من الكاتب، أعقب ذلك مداخلات الحضور بالحديث عن انطباعتهم الأولية عن العمل، بجانب ذلك عقد بيت ثقافة الخانكة، قراءة في كتاب «أصل الحكاية» تأليف هشام زكي، وهو عبارة عن موسوعة ثقافية معلوماتية تبحث عن أصل تسمية الأشياء.

بثت صفحة الفرع الرسمية أغنية «تسمحيلي يامه من وقتك شوية» غناء الفنان أدهم سامي، عضو فريق كورال بيت ثقافة القلج، وورشة عمل مقلمة باستخدام ورق الفوم جليتر نفذها قصر ثقافة الطفل ببنها تنفيذ هناء محمد.

المصرى اليوم

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