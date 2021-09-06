حركة تنقلات محدودة للقيادات المحلية في كفر الشيخ

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قال أحمد السماحى، المتحدث الرسمى لمحافظة كفر الشيخ، إن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أصدر قراراً بتكليف حسين لبيب عطية، رئيس مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، للعمل بوظيفة رئيس مدينة مسير، وندب هانى محمد عبدالقوى السيد، للعمل بديوان عام محافظة الجيزة.

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن الوزارة تسعي لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية في المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفانى في العمل لدفع عجلة التنمية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجدير بالذكر؛ أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أشار إلى أن الوزارة مستمرة في إجراءات تقييم أداء القيادات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية بمختلف المحافظات، مشيراً إلى سعى الوزارة أيضاً إلى الدفع بالقيادات المتميزة للمناصب القيادية لتشجيع جميع العاملين بالإدارة المحلية على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفانى في تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات ومحاسبة المقصرين عبر نقلهم إلى وظائف إدارية بعيداً عن مجال خدمة المواطنين .