أخبار عاجلة

الرياض.. القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود ارتكبوا 27 جريمة -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة وادي الفرع -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجّل 1433 إصابة جديدة بكورونا -
"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية وتدني مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير والباحة -
جائحة كوفيد-19 أعادت تأكيد أهمية تعليم المجالات العلمية -
خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية -
نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون» -
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حركة تنقلات محدودة للقيادات المحلية في كفر الشيخ

Print
حركة تنقلات محدودة للقيادات المحلية في كفر الشيخ حركة تنقلات محدودة للقيادات المحلية في كفر الشيخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد السماحى، المتحدث الرسمى لمحافظة كفر الشيخ، إن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أصدر قراراً بتكليف حسين لبيب عطية، رئيس مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، للعمل بوظيفة رئيس مدينة مسير، وندب هانى محمد عبدالقوى السيد، للعمل بديوان عام محافظة الجيزة.

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن الوزارة تسعي لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية في المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفانى في العمل لدفع عجلة التنمية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجدير بالذكر؛ أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أشار إلى أن الوزارة مستمرة في إجراءات تقييم أداء القيادات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية بمختلف المحافظات، مشيراً إلى سعى الوزارة أيضاً إلى الدفع بالقيادات المتميزة للمناصب القيادية لتشجيع جميع العاملين بالإدارة المحلية على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفانى في تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات ومحاسبة المقصرين عبر نقلهم إلى وظائف إدارية بعيداً عن مجال خدمة المواطنين .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية

خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون»

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون»

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف

«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف