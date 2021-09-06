محافظ أسوان يشرف على إزالة حالة تعدٍ أناء جولته بقرى «حياة كريمة»

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رصد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وجود تعدي على أراضي الدولة داخل أثناء مروره على المشروعات الجارية بقري حياة كريمة التابعة لمدينة السباعية، حيث استدعى رئيس الوحدة المحلية والمعدات الثقيلة واللودارات للقيام بتنقيذ الإزالة الفورية لحالة التعدي المقامة على مساحة ألف متر مربع، مع تخصيصها لإقامة مدرسة للتربية الفكرية لذوي الإحتياجات الخاصة .

وقام محافظ أسوان بالإشراف على عملية الإزالة، وقيام سيارات الوحدة المحلية برفع التشوينات من السيراميك ومواد البناء، بالإضافة إلى الأسوار والتوصيلات المختلفة للمرافق العامة من الكهرباء ومياه الشرب، فضلاً عن كاميرات المراقبة، مشدداً على إحالة صاحب التعدي إلى النيابة العسكرية لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مع توقيع الغرامات المالية الرادعة عليه .

وكلف أشرف عطية بقيام رئيس مركز ومدينة إدفو بتشكيل لجنة لرصد جميع التعديات وتحرير محاضر مخالفة لها، ثم إحالتها إلى النيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات الحازمة ضدها، وخلال نفس الجولة إستجاب عطية لمطالب المواطنين حيث وجه إلى توفير علاج على نفقة الدولة لأكثر من مواطن وسيدة مسنة، بجانب توفير مصدر رزق لإحدي السيدات التي تعول ابن معاق، بالإضافة إلى توجيه المسؤولين لتلبية بعض المطالب الأخرى وفقاً للإمكانيات المتاحة.