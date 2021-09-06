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لاند روفر Defender تنطلق بنسخة خاصة لفيلم جيمس بوند الجديد

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لاند روفر Defender تنطلق بنسخة خاصة لفيلم جيمس بوند الجديد لاند روفر Defender تنطلق بنسخة خاصة لفيلم جيمس بوند الجديد

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انطلقت نسخة بوند إديشن الحصرية من لاند روفر Defender ذات محرك الـV8 الأقوى في تاريخ هذا الطراز والتي ظهرت بأحدث أفلام سلسلة جيمس بوند No Time To Die.

تم تحديد إنتاج Defender بوند إديشن إلى ٣٠٠ سيارة فقط تتوفر بنسخ Defender 90 ذات الثلاثة أبواب و110 ذات الخمسة أبواب.

شملت لمسات النسخة الحصرية جنوط قياس ٢٢ بوصة باللون الأسود اللامع مع Calipers زرقاء للفرامل وشعارات Defender 007 بغطاء الحقيبة الخلفية ووجهة شاشة النظام المعلوماتي وبالأضواء الترحيبية عند دخول ومغادرة السيارة.

قالت لاند روفر أن النسخة الجديدة تمثل احتفالا بتعاون لاند روفر مع سلسلة جيمس بوند المستمر منذ ٣٨ عام وزودتها بمحرك V8 سعة ٥٠٠٠ سي سي مع سوبر تشارجر لتوليد قوة ٥٢٥ حصان وعزم ٧٢٥ نيوتن.متر مع ناقل حركة أوتوماتيك ٨ سرعات.

انطلقت نسخة الثلاثة أبواب من الصفر إلى ١٠٠ كم/س خلال ٥.٢ ثوان وبلغت سرعتها القصوى ٢٤٠ كم/س ما جعلها أسرع أجيال Defender على الإطلاق.

ليس هذا التصريح الأول لظهور Defender بفيلم No Time To Die حيث صرحت الشركة سابقا عن استخدام أول ١٠ سيارات خرجت من خطوط الإنتاج لتصوير مطاردات الفيلم.

بدأت لاند روفر مشوار سيارات الدفع الرباعي منذ ١٩٤٨ وتقدم حاليا طرازات عديدة تتواجد معظمها في ما يقرب من ١٠٠ دولة.

لاند روفر Defender تنطلق بنسخة خاصة لفيلم جيمس بوند الجديد
لاند روفر Defender تنطلق بنسخة خاصة لفيلم جيمس بوند الجديد
لاند روفر Defender تنطلق بنسخة خاصة لفيلم جيمس بوند الجديد
لاند روفر Defender تنطلق بنسخة خاصة لفيلم جيمس بوند الجديد
لاند روفر Defender تنطلق بنسخة خاصة لفيلم جيمس بوند الجديد
لاند روفر Defender تنطلق بنسخة خاصة لفيلم جيمس بوند الجديد
لاند روفر Defender تنطلق بنسخة خاصة لفيلم جيمس بوند الجديد
لاند روفر Defender تنطلق بنسخة خاصة لفيلم جيمس بوند الجديد
لاند روفر Defender تنطلق بنسخة خاصة لفيلم جيمس بوند الجديد
لاند روفر Defender تنطلق بنسخة خاصة لفيلم جيمس بوند الجديد
لاند روفر Defender تنطلق بنسخة خاصة لفيلم جيمس بوند الجديد

المصرى اليوم

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