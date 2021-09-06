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إسلام آباد ترحب برغبة طالبان الانضمام إلى مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني

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إسلام آباد ترحب برغبة طالبان الانضمام إلى مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني إسلام آباد ترحب برغبة طالبان الانضمام إلى مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني

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أعربت باكستان عن ترحيبها برغبة حركة طالبان والتي تسيطر على السلطة في جارتها أفغانستان، بالانضمام إلى مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.

وفي تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام محلية، رحب وزير الداخلية الباكستاني، شيخ رشيد أحمد، بتصريحات المتحدث باسم حركة طالبان، الملا ذبيح الله مجاهد، بأن أفغانستان تحت سيطرة حركة طالبان (المحظورة في )، تؤيد مبادرة الحزام والطريق الصينية وترغب في الانضمام إلى مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.

ووصف وزير الداخلية الباكستاني، هذا التوجه من حركة طالبان بـ«أمر مشجع»، مشددا على أن باكستان تفتخر لصداقتها مع الصين، ولو تحمل طالبان نفس الرؤية فهذا أمر طيب.

ويؤكد مراقبون باكستانيون، أن تبادل هذه التصريحات، لا سيما بعد الزيارة التي قام بها رئيس الاستخبارات العسكري الباكستاني، الجنرال فيض حميد، السبت الماضي إلى كابول، تعد بادرة أمل في العلاقة التي تطمح إليها حركة طالبان الأفغانية في تحديد مجرى سياستها الإقليمية.

المصرى اليوم

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