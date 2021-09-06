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معسكر مغلق للزمالك لمدة 10 أيام ببرج العرب

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معسكر مغلق للزمالك لمدة 10 أيام ببرج العرب معسكر مغلق للزمالك لمدة 10 أيام ببرج العرب

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي عن قراره بانتظام الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم 14 سبتمبر الحالي، ولمدة 10 أيام.

وأضاف كارتيرون في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك أنه قرر الانتظام في معسكر ببرج العرب لإعداد الفريق للمباريات المتبقية في مسابقة كأس ، خاصة أن الفريق تأهل للدور نصف النهائي لمواجهة أسوان.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته أمس الأحد بعدما حصل الفريق على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في المسابقة المحلية.

المصرى اليوم

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