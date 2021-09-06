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راندا البحيري: استحق لقب الدوري

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راندا البحيري: الزمالك استحق لقب الدوري راندا البحيري: استحق لقب الدوري

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حرصت الفنانة الزملكاوية راندا البحيري على زيارة مقر نادي اليوم ومقابلة حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي في حضور الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي والكابتن حسين السيد عضو اللجنة وعمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية وتهنئته بمناسبة حصول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على بطولة الدوري الممتاز.

وقالت راندا البحيري في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك: “سعيدة بحصول الزمالك على لقب الدوري، خاصة ون الموسم الأخير كان صعب جدا، والفريق الأبيض يستحق اللقب”.

وأضافت راندا البحيري:” جميع لاعبي الزمالك أبطال وعلى قدر المسئولية ويستحقون اللقب بجدارة كما يستحقون الفرحة بالرغم من وجود محاولات من البعض لإفساد فرحة الزمالك بلقب الدوري”.

وأعربت الفنانة الزملكاوية عن أمنيتها في أن تكون المنافسة على لقب الدوري الممتاز قوية بين جميع الفرق حتى نهاية الموسم مثلما حدث في النسخة الأخيرة للدوري.

وأضافت راندا البحيري أنها تتمنى فوز الفريق بكل الألقاب في الموسم الجديد، مشيدة بمحمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق ودوره مع القلعة البيضاء.

- صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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