أخبار عاجلة

الرياض.. القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود ارتكبوا 27 جريمة -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة وادي الفرع -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجّل 1433 إصابة جديدة بكورونا -
"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية وتدني مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير والباحة -
جائحة كوفيد-19 أعادت تأكيد أهمية تعليم المجالات العلمية -
خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية -
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بوتاس ينضم لفريق ألفا روميو بداية من موسم 2022

Print
بوتاس ينضم لفريق ألفا روميو بداية من موسم 2022 بوتاس ينضم لفريق ألفا روميو بداية من موسم 2022

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن فريق ألفا روميو المنافس في سباقات سيارات فورمولا-1 أن السائق الفنلندي فالتيري بوتاس سيرحل عن فريق مرسيدس بنهاية الموسم الجاري وينضم إلى ألفا روميو اعتبارا من الموسم القادم لمدة عام واحد قادماً من فريق مرسيدس.

وكان رحيل بوتاس عن مرسيدس، حامل لقب فئة الصانعين ببطولة العالم، أمرا متوقعا بشكل كبير ويرجح أن يحل مكانه البريطاني جورج راسيل سائق ويليامز الحالي، ليتنافس إلى جانب البريطاني لويس هاميلتون حامل اللقب لفئة السائقين.

وقال بوتاس في تصريحات نشرها فريق ألفا روميو بموقعه على الإنترنت :«فصل جديد في مسيرتي سيبدأ.»

وأضاف :«أنا ممتن للثقة التي وضعها الفريق بي، ولا أطيق انتظار إثبات جدارتي بهذه الثقة: فأنا متحمس بشكل غير مسبوق للتنافس على تحقيق نتائج جيدة وتحقيق الانتصارات عندما يحين الوقت لذلك.»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية

خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون»

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون»

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف

«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف