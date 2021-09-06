بوتاس ينضم لفريق ألفا روميو بداية من موسم 2022

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أعلن فريق ألفا روميو المنافس في سباقات سيارات فورمولا-1 أن السائق الفنلندي فالتيري بوتاس سيرحل عن فريق مرسيدس بنهاية الموسم الجاري وينضم إلى ألفا روميو اعتبارا من الموسم القادم لمدة عام واحد قادماً من فريق مرسيدس.

وكان رحيل بوتاس عن مرسيدس، حامل لقب فئة الصانعين ببطولة العالم، أمرا متوقعا بشكل كبير ويرجح أن يحل مكانه البريطاني جورج راسيل سائق ويليامز الحالي، ليتنافس إلى جانب البريطاني لويس هاميلتون حامل اللقب لفئة السائقين.

وقال بوتاس في تصريحات نشرها فريق ألفا روميو بموقعه على الإنترنت :«فصل جديد في مسيرتي سيبدأ.»

وأضاف :«أنا ممتن للثقة التي وضعها الفريق بي، ولا أطيق انتظار إثبات جدارتي بهذه الثقة: فأنا متحمس بشكل غير مسبوق للتنافس على تحقيق نتائج جيدة وتحقيق الانتصارات عندما يحين الوقت لذلك.»