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أمير قطر يلتقي وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين

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أمير قطر يلتقي وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أمير قطر يلتقي وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين

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استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين، أنتوني بلينكن ولويد أوستن، حيث بحثوا تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وأفادت وكالة «قنا» القطرية الرسمية بأن اللقاء جرى مساء اليوم الاثنين في قصر اللؤلؤة وتمت خلاله «مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع في أفغانستان والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار فيها».

وفي هذا الصدد نقل الوزيران «شكر وتقدير» الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى الشيخ تميم «على جهود دولة قطر في دعمها لعملية السلام في أفغانستان ودورها المحوري في تسهيل عمليات إجلاء المواطنين الأمريكيين ومواطني الدول الحليفة والمدنيين الأفغان، إضافة إلى استضافة الدوحة للمفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان».

ونوه بلينكن وأوستن، حسب الوكالة، بـ«الشراكة الوثيقة بين البلدين وبالدور الدبلوماسي لدولة قطر الذي يسهم في حفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي».

كما تناولت المحادثات |العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين«.

وتمثل قطر من أهم نقاط عبور اللاجئين الأفغان الذين يتم إجلاؤهم من بلادهم، كما سبق أن أرسلت السلطات القطرية 3 رحلات على متنها خبراء فنيين إلى مطار كابل للعمل على إعادة تشغيله.

المصرى اليوم

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