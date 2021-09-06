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الداخلية السودانية: الأسلحة القادمة جوا من إثيوبيا قانونية

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الداخلية السودانية: الأسلحة القادمة جوا من إثيوبيا قانونية الداخلية السودانية: الأسلحة القادمة جوا من إثيوبيا قانونية

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قالت وزارة الداخلية السودانية اليوم الاثنين إن أكثر من 70 صندوق أسلحة ضبطتها السلطات تبين أنها جزء من شحنة قانونية استوردها تاجر أسلحة حاصل على رخصة.

وكانت وكالة السودان للأنباء الرسمية قالت إن السلطات ضبطت الأسلحة بعد وصولها جوا من إثيوبيا بسبب «شكوك تدور حول نوايا استخدامها في جرائم ضد الدولة».

وذكرت الوكالة أن الصناديق تحوي مناظير للرؤية الليلية وأنها وصلت على متن رحلة تجارية تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية مساء السبت.

واليوم الاثنين، قالت وزارة الداخلية السودانية إن الشحنة، التي تشمل 290 بندقية وتخص موردا يدعى وائل شمس الدين لديه رخصة إتجار بالسلاح، تم فحصها وتبين أنها قانونية.

وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية إن الأسلحة المذكورة بنادق صيد كانت ضمن شحنة قانونية.

ويتصاعد التوتر بين السودان وإثيوبيا بسبب تداعيات الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي وقيام أديس ابابا بتشييد سد عملاق على النيل الأزرق.

وأسفر صراع تيجراي عن نزوح عشرات الآلاف من اللاجئين إلى شرق السودان ووقوع مناوشات عسكرية في منطقة أراض زراعية متنازع عليها على الحدود بين البلدين.

المصرى اليوم

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