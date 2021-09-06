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مختص: "شجرة العنّاب" صيدلية طبيعية لعدة أمراض وآمنة للحوامل والأطفال

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مختص: "شجرة العنّاب" صيدلية طبيعية لعدة أمراض وآمنة للحوامل والأطفال مختص: "شجرة العنّاب" صيدلية طبيعية لعدة أمراض وآمنة للحوامل والأطفال
تحتوي العديد من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم

مختص:

وصف مختص في علم العقاقير الطبية، ثمرة شجرة العنّاب لعلاج عدة أمراض وتعزيز بعض الفيتامينات التي يحتاجها الجسم كذلك مساهمتها في زيادة مقاومة الجهاز المناعي.

وتفصيلاً أوضح جابر القحطاني، أن العناب عبارة عن شجرة شائكة تحمل عناقيد من الأزهار الصفراء المخضرة وثمرته بيضاوية بنية إلى محمرة وأحياناً سوداء تشبه الزيتونة، وهي لذيذة الطعم ولها لب أبيض ويعرف العناب علمياً باسم (Ziziphus Vulgaris) حيث يعدّ من أنواع السدر ومن نفس الفصيلة.

وأشار إلى أن الجزء المستخدم من هذه النبتة هو الثمار فقط، حيث تحتوي على فلافونيدات وصابونينات وهلام وسكريات وفيتامينات (ب،ج) ومعادن (الحديد والكالسيوم والفوسفور)، كما يستخدم "العنًاب" لعلاج أمراض الحلق ويعتبر مسكّناً ومكافحاً للسعال ونافعاً للصدر، وهو يزيد الوزن ويحسن قوة العضلات، كما ثبت في اليابان أنه يزيد مقاومة الجهاز المناعي.

وأضاف "ثمار العناب تصنع منها منقوعات للنزلات الصدرية ومطبوخات مدرة للبول ومسهلة وعصارته تلطف حموضة الدم وينفع من الربو وأوجاع المثانة والكليتين ولا توجد له أضرار جانبية حتى للحوامل والأطفال".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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