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وفاة مدافع منتخب فرنسا بعد غيبوبة أربعين عاما.. ونادية ينعى الراحل

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وفاة مدافع منتخب فرنسا بعد غيبوبة أربعين عاما.. ونادية ينعى الراحل وفاة مدافع منتخب فرنسا بعد غيبوبة أربعين عاما.. ونادية ينعى الراحل

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بعدما أمضى قرابة 40 عاماً في الغيبوبة، توفي المدافع الدولي الفرنسي السابق جان-بيار آدم عن 73 عاماً بحسب ما أعلن فريقه السابق نيم، الإثنين.

ودخل آدم الذي مثل الفرنسي في 22 مباراة خلال السبعينات، في غيبوبة منذ عام 1982 بسبب خطأ من طبيب التخدير أثناء جراحة روتينية في الركبة.

وكان آدم، المولود في دكار عام 1948، من أوائل اللاعبين القادمين من غرب القارة الإفريقية الذين يمثلون المنتخب الفرنسي، وأطلق على آدم وزميله في قلب دفاع منتخب فرنسا ماريوس تريزور لقب «الحارس الأسود».

ونعى نيم لاعبه السابق، قائلاً على تويتر «علمنا هذا الصباح بوفاة جان-بيار آدم. نعرب عن خالص تعازينا لأسرته».

ودافع آدم خلال مسيرته عن ألوان نيس وباريس سان جرمان أيضاً ودافع آدم خلال مسيرته عن ألوان نيم ونيس وباريس سان جرمان ومنذ وقوع الحادث، كان آدمز يحظى بالرعاية من زوجته برناديت.

المصرى اليوم

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