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التفتيش المالى بالأقصر يتابع أعمال تبطين ترعة الكرنك

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التفتيش المالى بالأقصر يتابع أعمال تبطين ترعة الكرنك التفتيش المالى بالأقصر يتابع أعمال تبطين ترعة الكرنك

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شدد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر لمسؤولي إدارة التفتيش المالي والإداري بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمشروع تبطين الترع ضمن المشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق مدينة الأقصر.

وقام هاني عادل مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالإنابة، اليوم الاثنين، بمتابعة أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمدينة الأقصر. وشملت جولة مسؤول إدارة التفتيش المالي والإداري متابعة أعمال تنفيذ تبطين ترعة جنابية الكرنك الشرقية، التي تشمل أعمال رفع المناسيب، ونزع وتجفيف المياه، وضبط الترعة من الجانبين وضبط المناسيب طبقاً للرسومات أو التخطيط، إضافة تربة زلطية للاستبحار الموجود في القطاع وجاري أعمال بناء الدبش واستكمال الأعمال.

المصرى اليوم

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