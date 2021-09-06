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تفاصيل اتفاق مانشستر يونايتد مع يوفنتوس للحصول على رونالدو

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تفاصيل اتفاق مانشستر يونايتد مع يوفنتوس للحصول على رونالدو تفاصيل اتفاق مانشستر يونايتد مع يوفنتوس للحصول على رونالدو

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كشفت صحيفة «ذا صن»الإنجليزية، عن التفاصيل المالية لصفقة انتقال كريستيانو رونالدو نجم البرتغالي، من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد.

وقالت الصحيفة الإنجليزية، انه يجب على مانشستر يونايتد دفع 15 مليون يورو ليوفنتوس مقابل الحصول على خدمات كريستيانو رونالدو.

وأضافت، «اتفق مانشستر يونايتد مع نظيره يوفنتوس على سداد قيمة الـ 15 مليون يورو على مدار 5 سنوات، بواقع 3 ملايين يورو في السنة حتى 2026، على 5 أقساط مختلفة، كما تم الإتفاق يتم متغيرات واضافات بقيمة 8 ملايين يورو».

وعاد كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد بعد رحيله عن صفوف الشياطين الحمر منذ 12 عاما عندما انتقل إلى ريال مدريد في موسم 2009.

المصرى اليوم

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