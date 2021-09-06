محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل في تطوير مركز بورسعيد للآشعة

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا لمتابعة آخر تطورات العمل في تطوير والنهوض بمركز بورسعيد للآشعة، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد سالم، عميد كلية التربية بجامعة بورسعيد، والدكتور محمد الرخاوي، أستاذ أشاعة بكلية طب المنصورة، والدكتور مجدى الرخاوي، أستاذ أشاعة بجامعة المنصورة، والمهندس عماد البرشا، مدير مديرية الإسكان ببورسعيد .

وناقش محافظ بورسعيد مع الحضور الإجراءات التي جرى اتخاذها حتى الآن فيما يتعلق بتطوير مركز بورسعيد للآشعة، مؤكدا أن محافظة بورسعيد حققت تطورًا غير مسبوقا في قطاع الصحة وذلك منذ تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وإحداث طفرة في مستوى الرعاية الصحية والطبية المقدمة لمواطني المحافظة، من خلال رفع كفاءة وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية وتدريب الكوادر الطبية على أعلى مستوى، وتذويد المنظومة الطبية بأحدث الأجهزة والإمكانات والمستلزمات الطبية، مشيرا أن تطوير المؤسسات الطبية تباعًا سيكون على أعلى مستوى بما يتناسب مع منظومة التأمين الصحي الشامل وطبقا لمعايير الرقابة والاعتماد والجودة بما يقدم افضل الخدمات للمواطنين.

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل والإسراع في معدلات التنفيذ لمشروع تطوير مركز بورسعيد للآشعة.