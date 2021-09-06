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عبدالله السعيد يعرض التنازل عن مستحقاته للإنتقال للزمالك

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عبدالله السعيد يعرض التنازل عن مستحقاته للإنتقال للزمالك عبدالله السعيد يعرض التنازل عن مستحقاته للإنتقال للزمالك

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يضغط عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرامراميدز، على مسؤولي النادي السماوي، من أجل الموافقة على إنتقاله إلى صفوف ، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن عبدالله السعيد، تواصل مع ممدوح عيد، المدير التنفيذي بنادي بيراميدز، وطلب منه الموافقة على إنتقاله إلى صفوف الزمالك في الفترة الجارية، لرغبته في ختم مشواره الكروي مع القلعة البيضاء، وعرض السعيد، على المدير التنفيذي لبيراميدز، تنازله عن باقي مستحقاته من أجل الموافقة على رحيله للنادي الأبيض.

وتوصل مسؤولو الزمالك مع عبدالله السعيد، لاتفاق على كافة التفاصيل المالية الخاصة بانضمامه للفريق الأبيض، ويبتقي فقط حسم المفاوضات مع إدارة بيراميدز، ومن المنتظر أن يتم حسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد عودة اللاعب مع بعثة الوطني من الجابون.

ويرغب الزمالك في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ36 عامًا، بناءً على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز صانع الألعاب، الذي لا يوجد به سوى يوسف أوباما.

المصرى اليوم

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