أخبار عاجلة

الرياض.. القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود ارتكبوا 27 جريمة -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة وادي الفرع -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجّل 1433 إصابة جديدة بكورونا -
"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية وتدني مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير والباحة -
جائحة كوفيد-19 أعادت تأكيد أهمية تعليم المجالات العلمية -
خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية -
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه إلى واشنطن الشهر المقبل للقاء بلينكن

Print
وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه إلى واشنطن الشهر المقبل للقاء بلينكن وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه إلى واشنطن الشهر المقبل للقاء بلينكن

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت قناة i24news الإسرائيلية إنه من المقرر أن يزور وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، واشنطن الشهر المقبل حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وذكرت أن لابيد تحدث اليوم الاثنين، مع بلينكن حول عدد من القضايا السياسية والأمنية، وأعرب لابيد عن تقديره العميق للجهود الأمريكية في أفغانستان، خاصة فيما يتعلق بعملية الإجلاء غير العادية.

وقال إن "السبيل لتأمين سكان إسرائيل والرفاهية الاقتصادية في غزة هو من خلال منع إطلاق النار وتقوية حماس والإجراءات الاقتصادية".

وبشأن الملف الإيراني، أعرب لابيد عن قلق إسرائيل إزاء تقدم المشروع النووي الإيراني، مشيرا إلى استمرار إلحاق الضرر، وبالإشراف على الأنشطة النووية الإيرانية توقع أن يتصدى المجتمع الدولي لهذا الأمر بكافة الأدوات المتاحة له.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية

خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون»

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون»

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف

«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف