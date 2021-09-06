وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه إلى واشنطن الشهر المقبل للقاء بلينكن

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قالت قناة i24news الإسرائيلية إنه من المقرر أن يزور وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، واشنطن الشهر المقبل حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وذكرت أن لابيد تحدث اليوم الاثنين، مع بلينكن حول عدد من القضايا السياسية والأمنية، وأعرب لابيد عن تقديره العميق للجهود الأمريكية في أفغانستان، خاصة فيما يتعلق بعملية الإجلاء غير العادية.

وقال إن "السبيل لتأمين سكان إسرائيل والرفاهية الاقتصادية في غزة هو من خلال منع إطلاق النار وتقوية حماس والإجراءات الاقتصادية".

وبشأن الملف الإيراني، أعرب لابيد عن قلق إسرائيل إزاء تقدم المشروع النووي الإيراني، مشيرا إلى استمرار إلحاق الضرر، وبالإشراف على الأنشطة النووية الإيرانية توقع أن يتصدى المجتمع الدولي لهذا الأمر بكافة الأدوات المتاحة له.