أخبار عاجلة

الرياض.. القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود ارتكبوا 27 جريمة -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة وادي الفرع -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجّل 1433 إصابة جديدة بكورونا -
"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية وتدني مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير والباحة -
جائحة كوفيد-19 أعادت تأكيد أهمية تعليم المجالات العلمية -
خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية -
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

«طالبان» تدعو ميركل إلى زيارة أفغانستان

Print
«طالبان» تدعو ميركل إلى زيارة أفغانستان «طالبان» تدعو ميركل إلى زيارة أفغانستان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت حركة «طالبان» المتشددة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى زيارة أفغانستان، مشددة على سعيها إلى إقامة علاقات دبلوماسية «جيدة» مع ألمانيا.

وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في حديث لصحيفة «بيلد» الألمانية نشر اليوم الاثنين: «تحدثنا مع ممثلين عن ألمانيا، ومبعوثهم الخاص زار مكتبنا السياسي في الدوحة... نريد أن تكون هنا في أفغانستان أجواء آمنة تماما، تلك التي تقبل بها كل الدول ويصدق بها قادة الدول والحكومات».

وتابع مجاهد: «يتعين عليكم أن تزوروا بلادنا، وسيتم استقبال أنغيلا ميركل بحفاوة خاصة. سيسعدنا كثيرا أن نراكم».

وشدد المتحدث باسم «طالبان» على أن الحركة تريد «علاقات جيدة مع ألمانيا»، مردفا: «نريد أن تكون لدى الألمانية أفضل علاقات دبلوماسية مع حكومتنا الجديدة».

وتابع: «نود أن تدعمنا ألمانيا وتساعدنا في المجال الإنساني قدر الإمكان. كما نحتاج كذلك إلى مساعدة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية. نعتقد أن الحكومة الألمانية يمكنها أن تساعدنا حقا».

وسبق أن أعربت ميركل عن دعمها لإجراء مفاوضات مع «طالبان»، مشددة على ضرورة الحوار مع الحركة لضمان إجلاء الأفغان الراغبين في مغادرة بلادهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
في مقابلة صحفية .. متحدث طالبان: دور المرأة "الولادة" فقط ولا حاجة لها في الحكومة

في مقابلة صحفية .. متحدث طالبان: دور المرأة "الولادة" فقط ولا حاجة لها في الحكومة

انقلابيو غينيا يعلنون إجراء سلسلة مشاورات لتشكيل الحكومة

انقلابيو غينيا يعلنون إجراء سلسلة مشاورات لتشكيل الحكومة

وزراء الحكومة اللبنانية الجديدة في سطور

وزراء الحكومة اللبنانية الجديدة في سطور

غوتيريش: تشكيل الحكومة اللبنانية خطوة مهمة وهناك أشياء أخرى يجب حلّها

غوتيريش: تشكيل الحكومة اللبنانية خطوة مهمة وهناك أشياء أخرى يجب حلّها