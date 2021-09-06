«طالبان» تدعو ميركل إلى زيارة أفغانستان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت حركة «طالبان» المتشددة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى زيارة أفغانستان، مشددة على سعيها إلى إقامة علاقات دبلوماسية «جيدة» مع ألمانيا.

وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في حديث لصحيفة «بيلد» الألمانية نشر اليوم الاثنين: «تحدثنا مع ممثلين عن ألمانيا، ومبعوثهم الخاص زار مكتبنا السياسي في الدوحة... نريد أن تكون هنا في أفغانستان أجواء آمنة تماما، تلك التي تقبل بها كل الدول ويصدق بها قادة الدول والحكومات».

وتابع مجاهد: «يتعين عليكم أن تزوروا بلادنا، وسيتم استقبال أنغيلا ميركل بحفاوة خاصة. سيسعدنا كثيرا أن نراكم».

وشدد المتحدث باسم «طالبان» على أن الحركة تريد «علاقات جيدة مع ألمانيا»، مردفا: «نريد أن تكون لدى الحكومة الألمانية أفضل علاقات دبلوماسية مع حكومتنا الجديدة».

وتابع: «نود أن تدعمنا ألمانيا وتساعدنا في المجال الإنساني قدر الإمكان. كما نحتاج كذلك إلى مساعدة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية. نعتقد أن الحكومة الألمانية يمكنها أن تساعدنا حقا».

وسبق أن أعربت ميركل عن دعمها لإجراء مفاوضات مع «طالبان»، مشددة على ضرورة الحوار مع الحركة لضمان إجلاء الأفغان الراغبين في مغادرة بلادهم.