"مساند" يتجاوب مع 70% من الشكاوى ويوقف 90 مكتب استقدام للعمالة "مخالف"

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مراجعة شكاوى أصحاب العمل من قبل لجنة متخصصة تصدر الإجراءات الجزائية

كشف برنامج" مساند" الذي يختص باستقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، عن معالجة وحل أكثر من 70% من الشكاوى المرفوعة في المنصة، وإيقاف العديد من مكاتب الاستقدام المخالفة، وذلك منذ إطلاق نظام إدارة الشكاوى وذلك وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن برنامج "مساند" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكد التقرير أن مجموع الشكاوى التي تم حلها ما بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام في المنصة 874 شكوى، في حين أن عدد المكاتب التي تم إيقافها تجاوزت 90 مكتباً مخالفاً بناء على شكاوى العملاء، حيث إنه في حال لم يتجاوب المكتب يتم سحب ترخيصه وتسييل الضمان المالي المحجوز باسم المكتب وإعادة كافة الحقوق المالية لأصحاب العمل.

وحول إيقاف مكاتب الاستقدام، شدد تقرير برنامج "مساند " أنه في حال لم يلتزم المكتب بتنفيذ القرار الصادر بحقه من مساند خلال 10 أيام من التاريخ المحدد لتنفيذه، يتم إيقاف المكتب، مشيراً إلى أنه يتم مراجعة جميع الشكاوى من قبل لجنة مختصة تصدر الإجراءات الجزائية بحسب الضوابط.

فيما صنف برنامج مساند الشكاوى في المنصة أثناء التعاقد، مثل: (طلب مبلغ إضافي، عدم الالتزام بسياسة الإلغاء، عدم الالتزام بغرامة تأخير الوصول، وعدم التعويض عند إنهاء العقد)، إضافة إلى خلال فترة تجربة العاملة المنزلية، مثل: (طلب مبلغ إضافي، عدم الالتزام بساسية الضمان، غير لائق صحياً، غير مطابق للمواصفات، هروب العامل/ة، الامتناع عن العمل، امتناع المكتب من استلام العاملة، عدم تعويض مبلغ الاستقدام).

يشار إلى أنه يمكن لأصحاب العمل تقديم الشكاوى بثلاث خطوات عبر منصة مساند، فيما تستغرق المدة للإجابة عليها 5 أيام، حيث تأتي آلية التعامل مع الشكاوى عبر 5 خطوات تبدأ من تقديم الشكوى، وبعدها تُرسل لمكتب الاستقدام، وثم مشاركة رد المكتب مع مقدم الشكوى، وبعد ذلك يُعطى صاحب العمل 48 ساعة مهلة الاعتراض على الرد، وآخر خطوة هي التحقق من تطبيق القرار المُتخذ على مقدم الخدمة.