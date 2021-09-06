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الملك يعزي الرئيس العراقي بوفاة محمد الحكيم

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الملك يعزي الرئيس العراقي بوفاة محمد الحكيم الملك يعزي الرئيس العراقي بوفاة محمد الحكيم

جى بي سي نيوز :- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه الرئيس العراقي برهم صالح، بوفاة السيد محمد الحكيم، رحمه الله، معربا جلالته عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة، وسائلا الله العلي القدير أن يلهم الرئيس صالح وأسرة الفقيد الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
 

جي بي سي نيوز

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