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أشادت دول مجموعة البنك الاسلامي بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وقدرة مصرعلى مواجهة كورونا.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصرلدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في ختام اجتماعات البنك بأوزبكستان أن مصرتعد من 11 دولة من الدول الأعضاء التي تضم فرع للبنك الإسلامي ما يدل على الاستقرارالسياسي والاقتصادي والتنمية المستدامة بمصرخلال الفترة الحالية.

وعلى هامش مشاركتها بالاجتماع السنوي ال ٤٦ لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية عقدت السعيد عددًا من اللقاءات الثنائية مع قادة البنك ووزراء أوزباكستان، كما شاركت بعددٍ من الأحداث الجانبية خلال فعاليات الاجتماع.

واختتمت الوزيرة اللقاءات الثنائية باجتماع مع أومورزاكوف أوكتاموفيتش، نائب رئيس الوزراء لشئون الاستثمار والشئون الاقتصادية الخارجية ووزيرالاستثماروالتجارة الخارجية بأوزباكستان، لبحث فرص التعاون بين البلدين.

وأكدت السعيد حسب بيان صحفى لوزارة التخطيط – اليوم- التقدم الملحوظ للعلاقات بين مصروأوزباكستان خلال السنوات الماضية، خاصة خلال زيارة الرئيس المصرى إلى جمهورية أوزبكستان عام 2018، معربه عن امتنانها لزيارة جمهورية أوزباكستان للمرة الأولى، وإتاحة الفرصة لمناقشة الفرص المحتملة للتعاون بين البلدين.

ونجحت مصرخلال الإجتنماعات في الحصول على موافقة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بتنظيم الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك العام القادم، حيث تقدمت السعيد بطلب مصرإلى مجلس محافظي البنك وأكدت رغبة مصرفي استضافة الاجتماعات السنوية لتؤكد على أهمية الدورالمصري داخل البنك الإسلامي.

وأعلنت استضافة مصرلأول مرة الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسورالتجارة العربية الأفريقية في ديسمبرالمقبل لتتولى رئاسة المجلس لمدة عام.

وفي ختام زيارتها لأوزباكستان أوضحت السعيد أن محفظة البنك الإسلامي للتنمية مع مصرتعدت 13 مليار دولار، مؤكدة أن مصرمن الدول المؤسسة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

أوضحت أن مصرلديها أكثرمن 345 مشروع في مجالات متعددة كمجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة، والسلع التموينية ومجالات الاستثمارفي العنصر البشري والزراعة. مشيرة إلى الانتهاء من مجموعة كبيرة من المشروعات بلغت حوالي 290 مشروع وجاري الانتهاء من مجموعة أخرى.

وحول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكدت السعيد أن القطاع يحظى بدعم كبيرمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، موضحة أن مجموعة البنك تضم عددًا من المؤسسات ومنها المؤسسة الخاصة بدعم التجارة وأخري معنية بتأمين التجارة والاستثمار، وكذا مؤسسة خاصة بدعم القطاع الخاص، متابعه أن كل تلك المؤسسات لها نشاط كبير في مصر، مؤكده ترحيب مصر بهذا إضافة إلى افتتاح مقر للبنك الإسلامي في مصر مؤخرًا.