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صورت نفسها عارية وسلمت افراد عائلتها لحبل المشنقة .. القصة الكاملة لفتاة نجح حمادي

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صورت نفسها عارية وسلمت افراد عائلتها لحبل المشنقة .. القصة الكاملة لفتاة نجح حمادي صورت نفسها عارية وسلمت افراد عائلتها لحبل المشنقة .. القصة الكاملة لفتاة نجح حمادي

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كشفت التحقيقات في واقعة مقتل عامل وشقيقه بقرية نجع سالم في نجع حمادي أن مقطع فاضح انتشر بين الشباب لفتاة عارية، فقرر أفراد أسرتها الانتقام من المتهم بنشر الفيديو وتوزيعه علي شباب القرية مما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض علي أقارب الفتاة وإحالتهم إلي المحكمة الجنائية التي صدرت حكما باعدام 8 متهمين.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين وهم «عادل. أ »، وأبنائه "معتز" و"أيمن" و"كرم"، وشقيقه «أحمد. أ » وأقاربه «عادل. خ» و«محمود. م» و«ربيع .خ » و«هاني .م» تهمة قتل المجني عليه شحات محمد خلف الله، وشقيقه مع الإصرار والترصد، بالتعدي عليهما وأفراد أسرتهما بالأسلحة البيضاء مما أسفر عن مصرعهما وأصابة آخرين بسبب نشر الفيديو الفاضح.

وأشارت التحقيقات إلى أن المجني عليه "شحات محمد" سبق وأن طلب من فتاة من أهل القرية كان علي علاقة بها عاطفية تصوير نفسها عارية، وإرسال مقطع الفيديو له، بعدها ساومها للحصول على مبلغ مالي مقابل عدم نشره الفيديو والصور وتوزيعه علي شباب القرية، وعندما رفضت نفذ تهديده وقام بنشر الفيديو والصور.

وقالت التحقيقات إن افراد عائلة الفتاة تجمعوا وقرروا التخلص من ناشر الفيديو والصور وقاموا بالتعدي عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء مما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

الإعدام ينتظر المتهم - صورة أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي 8 متهمين بالإعدام شنقًا، من بينهم والدة الفتاة وأبناؤه الثلاثة، كما قررت السجن المؤبد لمتهمين و15 سنة لمتهم آخر بتهمة قتل اثنين في قرية نجع سالم بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

المصرى اليوم

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